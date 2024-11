Kujutame ette olukorda, kus hundi häälekamad huvigrupid – looduskaitsjad, loodusturismi sektor, lambakasvatajad, metsaomanikud ja jahimehed – taotlevad oma huvide maksimumi. Räägime loomulikult huvigruppide äärmuslastest. Sel juhul tahaksid loodusturismi äärmuslike vaadete esindajad, et siin ei jahita mitte ühtegi hunti – nagu nad on alates 2021. aastast hundijahi kohtusse andmisega ka selgelt oma soovi väljendanud. Samuti kujutame ette, et lambakasvatajate ideaaliks võiks olla otse vastupidine olukord – et metsas pole ainsatki võsavillemit.