Kanarbikke ei tasu talveks pottidesse hukkuma jätta

Eerikate müügis valitseb kindlalt sale eerika (Erica gracilis). Kunagi ammu langesin ka ise tema ilu ohvriks. Soetasin istiku, ent pärast kodus kirjandust uurides selgus, et tegu on lõuna-aafriklasega, kes parimal juhul talub kuni kaht külmakraadi, kui sedagi. Olin lootnud tema püsivalt õue istutada. Aga et ta on säärane hellik, viisin taime poodi tagasi, seal võeti vastu kah ning maksti raha tagasi.

Iseenesest püsib sale eerika ka surnuks külmunult välianumais pealtnäha justkui elus. Aga mis ilu ses mufitseerunud laibas nii väga ikka on...

Vähem müüakse värdeerikaid (Erica x darleyensis). Olenevalt kloonist on mõni võimeline mahaistutatult päris mitu talve üle elama. Tasub katsetamist! Muide, värdeerikad õitsevad hoopis kevadel.

Loendamatu hulk sorte

Kanarbike „mustmiljon“ sorti pärinevad kõik ühestainsast looduslikust liigist, Calluna vulgaris’est. Ikka sellestsamast, mis meie oma kodustel nõmmedel laiutab. Kanarbike sorte on tõepoolest loendamatul hulgal. Nii erinevate õievärvidega kui ka mitteõitsvaid, n-ö lehtdekoratiivseid.

’Slyline’i’ seerias on näiteks rohelisi, laimirohelisi, kuni üsna kollasetoonilisteni välja. Ja on neid, mis talveks punakatooniliseks muutuvad, on päris hõbehalle. Öeldakse küll, et sellised hallid kipuvad meie oludes olema õrnapoolsed. Ilmselt mõjub neile karvasevõitu tegelastele halvasti talvine niiskus.

Omaette rühm kanarbike seas on sellised, kes õienuppe ei avagi. Kui aastate eest ostsin oma esimese kanarbikusordi ’Helena’ ning veidi hiljem madalakasvulisema ’Sandy’, siis ootasin mitu sügist tulutult, millal ometi nad oma helevalged nupud lahti teevad. Ei teinud aga mitte. Nemad ongi sellised aretised, mis oma õisi ei kavatsegi avada. Eks mõte ole selles, et taolised nupud on ilmastikukindlamad kui avanenud õied. Säärased aretised on tegelikult täitsa sümpaatsed.

Korralike õitsvate sortide seas leidub muuseas täidisõielisi. Neist vast üks armsaim on ’Annemarie’, kelle puhkevad roosad pärlid muutuvad justkui tibatillukesteks roosiõiteks.