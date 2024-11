SEADUSEMUUDATUS | Notarite tasud tõusevad hüppeliselt

Notarite Kojast selgitati, et paar viimast aastat on notarite jaoks olnud keerulised, kuna eriti kinnisvaratehingute arv on langenud. Notarite sissetulekud on vähenenud eelkõige väiksemates piirkondades, seetõttu on oht, et notariteenus muutub väljaspool Tallinna ja Tartut kättesaamatuks.