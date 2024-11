Meie Ecobase registreeris Euroopa esimese süsinikuprojekti

"Verra registreerimine näitab ettevõtetele ja investoritele, et oleme usaldusväärne projektide arendaja,” ütleb Ecobase tegevjuht Jaan Sepping.

„Viimase kolme aasta töö on andnud tulemusi ja oleme saavutanud enda eesmärgi: meie üleeuroopaline uusmetsastamise projekt sai esimeseks omalaadseks Euroopas, mis on Verras registreeritud ja krediite väljastanud,“ ütles Ecobase’i tegevjuht Jaan Sepping. Verra on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis arendab ja haldab vabatahtliku süsinikuturu standardeid.