Kati Vooglaid Kukk: kutsehariduse reform Hiiumaal peegeldab pingeid regionaalpoliitikas

Ka kutsehariduse reformi läbiviimine on toonud esile kohalike kogukondade ootuse olla kaasatud endale oluliste muudatuste plaanimisse, ehkki riigiametnikud on seda pidanud väheoluliseks. Kuid otsused, mis jätavad kohaliku kogukonna arvestamata, on ajast-arust. Üheplaaniline mõtteviis vajab asendamist tasakaalustavate, mitte vastuolusid suurendavate juhtimisviisidega.