Mari Kartau: mis maa see on, kus üks inimene otsustab asju terve riigi eest?

Lopp nimetab end küll hellitlevalt MTÜks Eesti Suurkiskjad, aga pole küll kuulda olnud, et sel seltsil rohkem liikmeid oleks. Nüüd kirjutas Virumaa Teataja ka ära jahiringkondades ammu teada oleva fakti, et ta on vana jahiturismiettevõtja, kes omal ajal suutis jahimeestega riidu minna. Eks kohut käimine on päris hea kättemaks. Ja praegu loodusretkede korraldajana on muidugi mugav, kui kiskjaid on nii palju, et näita neid turistidele kasvõi hotelliaknast.