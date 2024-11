LUGEJA KÜSIB | Boss ei luba mul töö ajal istuda, kas see on seaduslik?

Otsene vastus küsimusele on, et selline töö korraldus ei ole seadusega kooskõlas. Nimelt on õigusaktides välja toodud kaks väga tähtsat komponenti:

1) Töötaja füüsilise ülekoormuse vältimiseks peab tööandja kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks ja võimaldama töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid vaheaegu.

2) Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel tuleb arvestada töötaja kehalisi, vaimseid, soolisi ja ealisi iseärasusi ning tema töövõime muutumist tööpäeva või vahetuse jooksul.

Kokkuvõtlikult tähendab see, et töö peab olema töötajale võimalikult sobiv, tööpäeva või vahetuse jooksul peab olema piisavalt puhkepause ning tuleb arvestada, et töötaja töövõime tööpäeva jooksul muutub ja seda kahjuks siiski väsimuse suunas ning see nõuab sobivat töökoha kujundamist.

Ülekoormuse vältimiseks on olemas mitmeid võimalusi.

Üheks selliseks on luua töötajatele töökohal istumisvõimalus, näiteks lubada töötajatel nõjatumiseks mõeldud tooli kasutamist, kui kliente teenindaja ei ole vaja.

Kui tööandja ei ole nõus tooli panemisega müügisaali, peab tööandja võimaldama töötajatele sagedamini tööpäeva hulka arvatavaid vaheaegu. Istumise võimalus ainult lõunapausi ajal ei ole 9-tunnise tööpäeva jooksul kindlasti piisav ülekoormuse vältimiseks.

Tööandja peab andma töötajatele tööaja hulka arvatavad vaheajad, kui töötaja töötab pikaajalises sundasendis (nt püsiti seistes), puhkamiseks peab töötajatel olema võimalus kasutada puhkeruumi, kus on seljatoega istmetega (näiteks toolid, diivan).

Ehk, kui tööandja ei võimalda töötajal töö ajal (lühiajaliselt) istuda või nõjatumiseks mõeldud tooli najale toetuda, siis peab tööandja võimaldama sagedasemalt tööaja hulka arvatavaid vaheaegu.