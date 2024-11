Epp Remmelg: Tallinnast kaugemates maakondades on suhteline vaesus oluliselt suurem

Kuigi just eelmainitud gruppide hulgas vähenes 2023. aastal suhteline vaesus tänu pensionide ja lastetoetuste (eriti lasterikaste peretoetuse) kasvule kõige enam, on nende hulgas endiselt kõige rohkem neid, kes pidid 2023. aastal hakkama saama alla 807eurose igakuise sissetulekuga ühe leibkonnaliikme kohta. See summa on ühtlasi ka 2023. aastal suhtelise vaesuse piiriks.