See raamat on ka roki ajalugu ja – mis minu jaoks ehk kõige tähtsam – ühe põlvkonna lugu. See raamat seletab seletamatut ja teeb suureks mitte ainult Riho Sibula, kes oma loomingu ja olemisega mõjutas põlvkonnakaaslasi, vaid ka need põlvkonnakaaslased, kes omakorda mõjutasid teda.