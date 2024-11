Argo Ideon: loogiline, et halli passi omanikud saavad ka edaspidi valida

See on üldplaanis väga suure mõjuga otsus: kohalikel valimistel valimisõiguslikke Venemaa kodanikke oli meil tänavu novembri seisuga 65 811. Sisult sama suure toimejõuga valik on aga see, et nn halli passi omanikelt KOVi valimise õigust ei võeta. Too on ka loogiline: neil inimestel on ainus dokument see, mille on väljastanud Eesti Vabariik. Moskva kahepäise kotkaga neil kohustav side puudub.