Elu skisofreeniahaige tütrega: „Mõtlesin, kas võib veel hullemaks minna. Ma kartsin pööraselt!“

Virve ütleb, et on endalt tihti küsinud, kas ta on liiga isekas. „Mõtlesin, et tahan oma elu ka elada. Varem ei saanud Leelo isa pärast seda teha, tema põletas oma elu mitmest otsast, nüüd siis Leelo enda pärast. Mõtlesin, et minu aega ei tulegi. Aga praegu olen küllalt rahul, Leelo on viimastel aastatel joone peal, tal on ravimid ja teraapiad.”

FOTO: Sven Arbet | Delfi Meedia