Maris Tõnuri: päikeseparkide rajamine ei kahjusta Eesti toidujulgeolekut

Päikeseparkide ja muude energiatootmise üksuste rajamine ei ole juhuslik otsus, see ei tähenda lihtsalt niisama asukoha määramist kaardil. Energeetikaettevõtetele on maakasutus strateegiline valdkond, kus ei pääse üle ega ümber jätkusuutliku ettevõtluse (ESG) nõuetest. See tähendab põhjalikku planeerimist iga viimase detailini, sealhulgas heade suhete loomist ja hoidmist naabrite ning kohaliku omavalitsusega.