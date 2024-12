Populaarseks on saamas loomasõbralikud kontorid, kuhu omanikud oma lemmikloomad tööajaks kaasa võtavad. Osad töötajad tervitavad karvaseid sõpru heal meelel, teistele see jälle üldse ei meeldi. Küsime Maalehe lugejatelt, mida nad arvavad sellest, et loomad töö juures kaasas käivad?