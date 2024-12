LUGEJA KÜSIB | Mida teha, kui tuttav ilma loata minu metsa maha raius?

Olen pensionär, mulle kuulub talumaa koos metsaga. Elan linnas ega jaksa enam metsamaad ise majandada, suvel suvitan oma talumajas. Selles piirkonnas toimetab ka üks noorem mees, kellele andsin loa teha minu metsas, mida on mitu hektarit, hooldusraiet. Nüüd aga selgus, et see mees on teinud lageraie ja osa metsa maha võtnud.