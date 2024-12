Näosaate võitja Reigo Tamm: kui mind poleks teatrikoolist välja visatud, ei oleks seda kõike juhtunud

Estonia teatri solist Reigo Tamm võttis ETV terviseteemalise saate pealkirja sõna-sõnalt. Kevadel polnud tal veel aimugi, mida 2024. aasta sügis toob. Draakoniaasta – ka Reigo on selle märgi all sündinud – on pakkunud väljakutseid, mis oleksid nõrgema mehe põlvili pannud. Kui aga oled üles kasvanud Tapal, ei saa hirmu endale lubada. Täna võitis Reigo Tamm saate „Su nägu kõlab tuttavalt“.