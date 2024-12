Estonia teatri solist Reigo Tamm võttis ETV terviseteemalise saate pealkirja sõna-sõnalt. Kevadel polnud tal veel aimugi, mida 2024. aasta sügis toob. Draakoniaasta – ka Reigo on selle märgi all sündinud – on pakkunud väljakutseid, mis oleksid nõrgema mehe põlvili pannud. Kui aga oled üles kasvanud Tapal, ei saa hirmu endale lubada. Sel pühapäeval astub Reigo Tamm üles saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ finaalis.