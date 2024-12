Tallinna Halduskohus peatas hundijahi kohtumenetluse ajaks

Kohtu hinnangul on kaebusel väga head eduväljavaated, kuivõrd Euroopa Kohtu praktika järgi tuleb küttimismahtude määramisel tagada kaitsealuse liigi soodne seisund. Kuigi Keskkonnaamet tugines Balti populatsiooni kaitsestaatuse hinnangule, rõhutas kohus, et Eesti kontekstis on vajalik hinnata liigi seisundit esmalt kohalikul tasandil ja riigi tasandil ning kui hundi seisund on soodne, siis võimalusel hinnata hundi kaitsestaatust piiriüleselt. Eesti hundi populatsioon on IUCN kriteeriumite järgi klassifitseeritud „ohualdis“, kuid sellele hinnangule vaidlusaluses korralduses tuginetud ei ole. Euroopa Kohtu kohtupraktikas on sellisel juhul küttimise lubamist peetud vastuolus olevaks Euroopa Liidu õigusega.

Kohus leidis, et Keskkonnaameti korralduse kohaselt on küttimismahud suunatud kahjustus- ja loomakasvatuspiirkondadesse, kuid samas ei nähtu veenvat korrelatsiooni küttimismahu ja kahjujuhtumite arvuga ohjamisalal.

Kohtu hinnangul on esialgse õiguskaitse meetmete rakendamine vajalik, et vältida pöördumatuid tagajärgi. Kui huntide küttimissurve on liiga suur, võib see hoopis viia võõrliigi šaakali vohamiseni Eestis ning kui huntide tekitatud kahju kariloomadele võib küll väheneda, siis suure tõenäosusega asub kariloomadele kahjusid tekitama šaakal. Selline areng võib pikemas perspektiivis kahjustada nii looduskeskkonda kui ka loomakasvatajate huve. Kohus rõhutas, et seetõttu on äärmiselt oluline teha huntide küttimismahtusid puudutavad otsused tuginedes parimatele kättesaadavatele teaduslikele andmetele.