Argo Ideon: 59-sendise piimaliitriga kaob inimestel austus lehma vastu

Vaatasin oma tšekid ja digitšekid järele. Leidsin, et kolm viimast ostu on sellised: Stockmannis maksis 1 liiter 2,5% piima €1.30, Rimis 1 liiter 2,5% piima €1.35 ja Lidlis 1 liiter 2,0% Läti piima 1.09€. Nii tekkis õigustatud küsimus: aga kus see 0,59€ piim üldse müügil on? Ja miks ma nii kallist piima ostan?