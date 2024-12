Miks on Zehnderi ventilatsiooniseadmed Eestis eelistatud valik?

Kõik me teame, et nii ehitusmaterjalid, ehitustööd kui ka hoonete tehnosüsteemid on väga kulukad. Tegelikult on veelgi kallim tehtud tööde ümbertegemine ja seetõttu tuleb kõik ventilatsioonisüsteemiga seotud tegevused hoolikalt läbi kaaluda.