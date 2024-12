Kristo Viiding: äkki polegi näitlejat enam vaja?

„Mind väga võlub kammerlik, vana hea nn vaene teater, mis rajaneb näitleja mängul ja heal partnerlusel,“ ütleb Kristo Viiding. „Kaamerad, põsemikrofonid ja muu tehnoloogia on ammu ja väga tugevalt teatripilti sisse sõitnud. Kõik see segab näitlejat, et võiks sündida totaalne sisenemine oma ossa. Ka vaatajana olen segaduses, mida jälgida, kui pilt on nii kirju.“