Karmo Tüür: Süüria võimu lagunemine oli täiesti loomulik ja ettenähtav protsess

Ei ole midagi püsivamat muutustest. Inimloomus on kord selline, et igasuguse stabiilsuse perioodil hakkavad tärkama soovid muutuste järele, iha midagi teha teisiti. Olgu selleks kas soov tõsta kodus mööbel ringi või korraldada ümber toiteahelad riigis. Kõigi nende muudatuste elluviimiseks on aga vaja n-ö võimaluste akent. Hetke, millal näib olevat sobiv aeg plaanitu teostada.