Vene tippnäitlejad toovad Eesti saalid täis

Tormijooks Eesti Draamateatri „Rahamaa“ krõbeda hinnaga piletitele on korduvalt ületanud uudisekünnise. Meedias on aga jäänud peaaegu märkamata Vene sõjapagulastest tippnäitlejate etendused Eestis. Ka need piletid ei ole olnud kaugeltki odavad, ent publikut on jagunud.