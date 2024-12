Fenomen: Eesti rekordid on tema nimel juba 50 aastat!

5000 meetri jooksu Eesti rekord on juba 50 aastat kuulunud meie spordiajaloo parimale staierile Enn Sellikule. Poole pikema maa rekord on tema käes 49 aastat. See enneolematu saavutus sunnib küsima, kas äsja 70 aasta juubelit tähistanud Sellik tunneb ka ise selle üle uhkust.