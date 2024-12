LUGEJA KÜSIB | Mis on kasulikum, töölt koondamine vana aasta lõpul või uue algul?

Et siis on viimane tööpäev 2025. aasta alguses? Ehk teisisõnu, kas on mingeid muudatusi uuel aastal seoses koondamistega? Või pole töötajal vahet ja lõpparve firmast jääb ikka samaks? Kuidas võivad maksutõusud mõjuda saadavale koondamisrahale, küsib Maalehe lugeja.