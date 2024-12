KUULA | Kabiinijutud: hingega töö vajab hingehoolt

Toidutootmist Eestis haldavad olenemata uhketest värvilistest masinatest, kõrgtehnoloogilistest lautadest ja võimsatest tarkvaradest peamiselt lihast ning luust inimesed, kelle tervisest võib lõpuks sõltuda kogu ettevõtmise saatus. Lisaks füüsilisele tervisele on nõnda ettearvamatus valdkonnas nagu põllumajandus oluline kanda hoolt ka enda ja teiste vaimse tervise eest. Mis asjad on vaimse tervise vitamiinid, kuidas aidata ennast või kolleegi vaimselt nõudlikul hetkel ning kelle poole ja kuidas pöörduda abi saamiseks – nendele ja mitmele teisele küsimusele annavad vastuse peaasi.ee peaprodutsent Sandra Liiv ning põllumajandus- ja regionaalministeeriumi põllumajandusnõunik ning Remmelgamaa OÜ juht Kaja Piirfeldt. Saate kuulamine on soojalt soovitatud nii põlduritele kui ka ettevõtete juhtidele, aga tegelikult igale inimesele.