Argo Ideon: maal elamine nõuab palju rohkemat kui eluase

On tõepoolest suurepärane, kui Eesti riik leiab võimaluse toetada maale kolivaid inimesi laenugarantii abil, mis tõstab inimese üle lati. Aitab niikaugele, et reaalselt muutub võimalikuks osta maal eluase ning teha see ka elamiskõlblikuks. Kui käenduse tingimusi tulevikus parandatakse, veel parem!