Eero Praks: Eesti lambakasvataja tegelik vaenlane on inimlik lollus, mitte hunt

Hundijahi ümber käiva tralli suurimaks kannatajaks on lambakasvatajad. Teema kohta sõnavõtjaid on palju, nii erinevaid ametnikke kui eksperte. Mõned süüdistavad lambakasvatajaid paanika tekitamises, sest statistika järgi on hundi rünnakud 2024. aastal hoopis vähenenud. Teised heidavad lambakasvatajatele ette oma lammaste hooletut pidamist ja ennetusmeetmete eiramist.

Keskkonnaagentuuri loendusandmete põhjal tulnuks Eestis tänavu küttida sadakond hunti. Kohtumäärusega jahi peatamisega tähendab, et järgmisel aastal annavad need 100 hunti oma 250 uut kutsikat.

„Ekslikult arvasin, et mind ei üllata ega vihasta enam miski. Kahjuks on tänaseks tekkinud täiesti sürrealistlik olukord. Keegi Eleri Lopp, kes nimetab ennast hundikaitsjaks, teeb kohtule taotluse, et hundijaht ajutiselt peatada,“ ei jõua ta ära imestada.

35 aastat loomakasvatusega tegelenud Eero Praksi karjas on umbes 60 ammlehma ja 350 põhikarja utte ja ütleb, et on selle aja jooksul näinud piisavalt lollust ja üha suurenevast urbaniseerumisest tulenevat võhiklikkust.

„Öeldakse, et kriitik, kes ei oska pakkuda probleemile omapoolset lahendust, on lihtsalt viriseja. Ma vist olengi,“ tõdeb ta kibedalt.

Ta tunnistab, et ei tea, kuidas nagu pärmi peal kasvanud huntide üleküllusega toime tulla, sest tarkade inimeste pakutud ennetusmeetmed on rakendatud aga ükski neist ei toimi. Ka hunt õpib takistusi ületama.

„Näiteks ei allu hundi rünnaku üle elanud lambakari enam mitu kuud karjakoerale, kes karja kokku ajab. Kui kari koerale ei allu, siis pole võimalik loomi koondada, ravida, sorteerida, nummerdada, kaaluda, paaritusgruppe moodustada, kehakonditsiooni hinnata, karjamaid vahetada jne. Kõik need tegemata tööd kuhjavad tohutu hulga probleeme, mille seast hundi rünnakust mitteteatamine on küll kõige väiksem,“ toob ta välja loomakasvatajale kibeda momendi.

„PTA kontroll ütleb selle peale, et Vireeni töökorralduse parandamine ei kuulu tema tööülesannete hulka. Küll aga vähendab ta koos PRIAga minu toetusi. Ega siis ametkonnad omavahel tohi tülli minna. See poleks soliidses riigis viisakas. Süüdi ikka kõige väiksem. Minu ainus lahendus – ei olnud hunt, ise sõin ära,“ on lambakasvataja irooniline.

Ta väidab, et tegelikult on hundi rünnakute arv 2024. aastal hüppeliselt suurenenud. Lihtsalt statistika ei näita seda, sest lambakasvatajad jätavad rünnakud registreerimata.

Esimene müüt on, et mille kallale Praks asub on hundi rünnakute arvu vähenemine 2024. aastal.

Ta mainib, et aastad on näidanud, et nagunii pole sellest teatamisest midagi kasu ja lootus hakkabki juba loojuma.

„Olgu siinkohal öeldud, et kõik need põhjused said Eleri Loppile lambakasvatajate poolt edastatud. Sellegi poolest jätkab proua Lopp manipuleerimist faktiga, et statistiliselt hundirünnakute arv väheneb,“ ei harva ta hundikaitsja aadressil midagi pead.

Ennetusmeetmed ei aita vältida hundi kahjusid

Euroopast tulnud soovituslike ennetusmeetmeid on kaks: viietraadiline elektritara ja karjavalvekoerad. Ametnikud sisendavad lambakasvatajatele ja veenavad üldsust, et tegu oleks kui imerelvaga.

Lisaks sellele on kodumaised radikaliseerunud hundisõbrad pakkunud välja huvitavaid lahendusi: lammaste öine koondamine pisikesele öökarjamaale ja lammaste pidamine sigalatüübilistes betoonlautades.

Kui inimene ikka seal ja lambal vahet ei tee, siis… Lammaste koondamist kitsale öökarjamaale oleme edutult proovinud. Erinevalt veisest on lammas kohastunud rändavale eluviisile. Ainult pidevalt karjamaid vahetades suudab ta võidelda erinevate siseparasiitidega. Pealegi suutsid hundid lühikese vahemaa pealt lambad nii paaniliselt jooksma ajada, et need lõhkusid oma väiksemad ööaiad ise,“ ei ole Praks taas patroniseerivate teoreetikutega nõus.

Ta kinnitab tuginedes teiste lambakasvatajatega suhtlemisele, et huntide iga uus saavutus lammasteni jõudmiseks on levinud teistesse Eesti maakondadesse vaid paari aasta jooksul.

Praksi aus tõdemus hetkeolukorrast ütleb, et lambakasvatajad on kõik soovitatud variandid läbi proovitud, miski pole aidanud ja mõtted on otsas.

Tänane trööstitu olukord on ametikandjate korraldatud

Talupidaja juttu kuulates kerkib küsimus kuidas me ometi sellesse olukorda oleme jõudnud?