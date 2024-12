UUS SEADUS | Uuest aastast ümardatakse ostul sularahasumma viie sendi täpsuseni

Lõpphinna ümardamise kohustus kohaldub ettevõtjale võlaõigusseaduse ja kauplejale tarbijakaitseseaduse alusel, seda nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule. Avalik-õiguslik juriidiline isik on kauplejaks juhul, kui ta tegutseb eraõiguslikus suhtes eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega.

Kaupmeestele on kättesaadavad ümardamisreegli rakendamise abimaterjalid, mis on valminud Eesti Panga, Eesti Kaupmeeste Liidu ja rahandusministeeriumi koostöös. Kõik kaupmeestele mõeldud juhendmaterjalid on üleval Eesti Panga kodulehel.