KUULA | Külaliigutajad teevad asjad ära, mitte ei vingu nurgas, et midagi ei saa

Eesti Külaliikumise Kodukant uues saates „Küla jääb!“ tuleb juttu Eesti riigi suurimast julgeolekugarantiist, milleks on muidugi meie külades ja maapiirkondades elavad inimesed. Ilma väikeste küladeta ja seal elavate inimesteta poleks meil ka suurlinnu ega ühiskonda tervikuna. Ei tasu unustada ka seda, et suuremate kriiside ajal on meie külad olnud linnainimeste tagalaks, mistõttu on ju mõistlik seda tagalat üheskoos tugevana hoida.