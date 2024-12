SPORDIAASTA 2024: Pariis ei olnud seekord helde

Jõulukuu 17. päeval toimunud Eesti Olümpiakomitee täiskogul tegi olümpiavõitjast EOK asepresident Gerd Kanter ettepaneku tunnistada Eesti esinemine Pariisi olümpial heaks. Sest kuigi medal jäi võitmata (nagu see on suvemängudel varem juhtunud ainult 1932. aastal Los Angeleses ja 1996. aastal Atlantas), saavutati esikaheksas seitse kohta. Samas on selge, et olümpiaga rahuolu üldine foon sõltub ikkagi sellest, kas jõutakse medaliriikide sekka või mitte.