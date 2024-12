ÕÕVASTAVAD FOTOD | Hundid sõid ära maja kõrval häda teinud taksikoera

Veidi hiljem, mööda jälgi minnes leitigi majast 150 meetri kauguselt huntide söömaaja tagajärjed. Koerast jäi järgi ainult üks soolikas, jupike maksa ja jupike kopsu.

Sanderi sõnul elas taksikoer igapäevaselt toas ja käis majast eemal vaid inimeste seltsis. Perel on ka teisi jahikoeri, kes elavad õues ketis, kuid neile polnud viga tehtud.

„Seda ma arvasin, et mingi aeg hundid ka koeri ründama hakkavad, aga et enda pereliige ohvriks langeb, poleks uskunud,“ mälestab mees ustavat sõpra.

Jälgede järgi oli tegu nelja hundiga. „Kuna oleme ka ise jahimehed, siis eelmisel nädalavahetusel pidasime just oma jahimaadel viimast põdrajahti ja ka siis nägime nelja-viite hunti. Kas tegu on samade loomade, seda kinnitada ei saa. Rajakaamerasse on jäänud veel mitmeid üksikuid hunte ja jälgede järgi on olnud ka kaheseid punte.“

Sandri vanemad kasvatasid samas piirkonnas ka lambaid, kuid lõpetasid tegevuse viis aastat tagasi suurte hundikahjude tõttu. „Mida sa teed, kui päise päeva ajal käib hunt karjas. Olen oma silmaga näinud, kuidas hunt kraavis ennast varjab ja õiget hetke rünnakuks ootab. Vanematel ei käinud lõpuks enam jaks üle ja lõpetasid.“ Mees möönab, et keskkonnaamet kahjusid ei hüvitanud, sest lambad olid nii puhtaks söödud, et DNA proove polnud enam võimalik võtta.

Enim teeb perele muret huntide julgus ja nahaalsus. Koera rünnati väga väikse ajavahemiku jooksul ning majale niivõrd lähedal. Maja asub Vastseliina alevikust kolme kilomeetri kaugusel, seega ei jää kaugele ka tihedam inimasustus.

„Räägitakse küll, et koeri murravad üksikud nuhtlusisendid, kuid hetkel tundub, et tegu on hundikarjaga, kus kõik isendid on probleemsed. Elujõuline kari ei peaks koeri ründama,“ teab Sander rääkida. Tema kui jahimehe arvates on olukord läinud käest ära.

„Hunte on liiga palju. Hetkel näiteks meie kandis ei peaks ulukite arvukusega probleeme olema, kuid ikkagi rünnatakse metsloomade asemel lemmikloomi. Kui nii asi jätkub, siis tulevik on tume,“ lisab ta.