HÄÄLETUS | Millise Eesti linna jõulupuu on kõige kaunim?

Valik on sinu!

Narvas on tänavu koguni kaks jõulukuuske. Maalehe rahvahääletusele saatis Narva linnavalitsus Raekoja platsile püstitatud jõulupuu, mis on ühtlasi narvalaste lemmikkuusk. Kuuseke toodi Uikala külast ja selle kõrgus on ligi 8 meetrit. Kuusk on kaunistatud erineva suurusega punaste ja hõbedaste kuulidega ja tipus särab eredalt kaunis täheke.

Rakvere Keskväljakut ehtiv 14-meetri kõrgune kaunis jõulukuusk sirgus suureks Lääne-Virumaal Rasiveres Otsa talus. Otsa talu pererahvas, perekond Esko meenutas, kuidas nad istutasid 1994. aasta kevadel aia äärde heki loomiseks kolm kuusekest. Esimeseks sügiseks oli üks puuke kuivanud, järgmiseks ka teine, kolmas aga sirgus ja kasvas hoogsasti. Kuusk muudkui kasvas ja kasvas, kuni üheks hetkeks oli sellest saanud suur puu, mille juurestik oli hõivanud terve aianurga ja selle kõrval asuvas kasvuhoones ei kasvanud enam ei tomat ega paprika.

Pererahvas pakkus kuuske Rakvere linnale jõulupuuks ja oli valituks osutumise üle väga õnnelik, sest vastasel juhul oleks kuusest saanud küttepuu. „Nende jõuludega saab kuusk imeilusa ja väärika lõpu rõõmustades Rakvere inimesi,“ sõnas perekond Esko.

Ka Rapla on oma jõulupuu üle väga uhke. Sealset kuuske ei tooda aga mitte metsast – see kasvab kiriku kõrval. Kõrgust on sel umbes 20 meetrit ja igal aastal ehitakse see jõulukuul ära.

Viljandi jõulukuusk kasvab otse linna külje all Viiratsi mäel. Mõõdetud pole seda enam ammu, kuid 20 meetri piir peaks olema ületatud. Kuusega käib kaunis komplektis Viljandi valla silt.

Haapsalu kuusk toodi Martna lähistelt riigimetsast ja see on 15 meetrit kõrge. Sel aastal sai Haapsalu jõulupuu ka uued jõulukaunistused. Haapsalu Lossiplatsil kõrguva jõulupuu külje all on juba mitmendat aastat jõulumaja, kus toimuvad kogu jõuluaja jooksul jõuluvana vastuvõtud. Astu sisse, loe luuletus ja saad kingituse!

Kärdla keskväljaku jõulukuusk on sel aastal pärit aga täitsa linnast – perekond Kuuse perest Kärdlast Metsa tänavalt.