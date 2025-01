Annikky Lamp: poks lööb pea klaariks

Inimesed on peaaegu alati üllatunud, kui mu poksiharrastus esimest korda jutuks tuleb. See spordiala seostub pigem ikka Klitško või Tysoniga, kui et minusuguse euroametnikust raamatukoiga. Ja eks kümme aastat tagasi oleksin ise ka kulmu kergitanud, kui keegi oleks mind poksijaks pidanud.