Hääle järgi oled kindel, et helistaja on tõepoolest sinu lähedane. Ja kuna kõne tuli tema telefoninumbrilt, annadki talle kaardiandmed. Hädasolijat tuleb ju aidata. Aga enne, kui arugi saad, on kogu sinu raha läinud. Helistad tagasi, kuid lähedane on segaduses – tema pole sulle helistanud ega abi küsinud. Ta on šokis, sest ei teeks kunagi midagi sellist!