FOTOD | Julm õnnetus: silla võrede vahele kinni jäänud hobune hukkus. „Ta oli pikalt piinelnud“

Lõpuks jõuti Lätti, kus röntgenist selgus, et suuri kahjustusi luul ei ole. Nii viidi hobune operatsioonile, et jalg ära puhastada ja välja selgitada, mis saab edasi.

„Mõne tunni pärast tuli aga uuesti kõne, et kahjuks on kahjustused ikkagi liiga suured ning kabjas ei olnud enam verevarustust. Konsulteerides Šveitsi arstiga selgus, et tõenäosus jala päästmiseks oli nullilähedane. Nii pidimegi võtma vastu raske otsuse hobune magama panna.“

„Kuna see sild on loomadele ohtlik, siis just selle tõttu piirasime selle aedadega ära, et hobused sinna sisse ei satuks,“ märgib naine, et tänu inimeste hoolimatusele polnud ka nendest ettevaatusabinõudest kahjuks kasu. Tänaseks on pere lasknud torusilla välja kaevata.