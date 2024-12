JÕULUSÕNUM | „Jeesuse sünnilugu pole mingi idüll. Petlemmas pole ühtki kuuske. Pole piparkoogilõhnagi...“

Jõulud kõnelevad Jumalast, kes saatis meie, ebatäiuslike keskele oma Poja. Ta tuli, et meie võiksime leida oma elule mõtte, lootuse, mis meid iial häbisse ei jäta. Tema sai inimlapseks, et meie võiksime saada Jumala lasteks. See sünnib läbi ristimise. Selle juures on kõigeväelise igavese Jumala vägev tõotus: „Ja vaata, mina olen teiega, kuni maailma ajastu lõpuni“

Mitte miski ei muutu, kui me ei leia seda teed, mida mööda jõuame Petlemma, sellesse armetusse lauta, kus on Maarja ja Joosep ja see sõime asetatud laps. Kui julgeme seekord minna, leida nemad, siis võime leida ka selle rahu ja rõõmu, millest kõnelevad vanad minoorsed jõululaulud. Rahu, keset rahmeldavate rahutust, rõõmu keset kurbust. lootuse, keset lootusetust. Ja sa võid äkki mõista, miks on sind häirinud need juba nii kaua kaubanduskeskustes ja mujalgi kõlanud hoogsad, mažoorsed jõululaulud. Rõõm on valude vahel, kurbuse keskel. Rõõm ja rahu ja lootus on selles Petlemma laudas sündinud lapses, kes juhatab teda leidnud eluteele.