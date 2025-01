MAALEHE HOROSKOOP 2025 | Kaksikud peavad aasta keskel olema eriti ettevaatlikud

Kaksikute aasta esimesed kuud toovad palju edu ning see tekitab enesekindlust ja võib-olla isegi kõrkust paljudes Kaksikutes. Energiad on laes ja palju saab tehtud juba väga vähese ajaga. Sellega ei tasuks siiski harjuda, sest taoline õnn jääb pidama ainult esimestel kuudel. Tähtis on seda energiat maksimaalselt enda kasuks ära kasutada nõnda, et sa teadlikult ei kahjustaks kedagi teist. Nii saad pikendada õnne ja heaolu.