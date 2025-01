Kalade aastat kroonivad kaartidel sauade neli ja müntide kolm. See tähendab, et suuri muutusi tööalaselt ei tohiks tuleval aastal teha. Eriti tehinguid, mis on seotud ostude või suure rahaga – need ei vääri riske. Kuna tegu on väikese arkaaniga, tähendab see seda, et Kalad peaksid tuleval aastal olema vaikselt oma tuttavates vetes ning jääma sinna enam-vähem aasta lõpuni.