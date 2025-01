See ei ole pelgalt majanduspoliitiline otsus, vaid peegeldab veidi ka seda, et Moskval on hädasti vaja eelarvetulusid, et rahastada sõja jätkamist Ukrainas. Vähemalt saab Kreml nüüd lihtrahvale öelda, et miljonärid panustavad sõtta rohkem.