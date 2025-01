Tasuta imedemaa: raamatukogudest saab laenutada ka peotelki, kitarri ning veel palju mõeldavat ja mõeldamatut

Sirgu perele meeldib koos lauamänge mängida. Tema lapsed on kohalikust raamatukogust 4-5 korda aastas mänge laenanud. „See on hea variant, sest mängud on kallid ja kõike ei jõua ju koju osta,“ räägib ta. „Mõne mängu vastu on lastel huvi üsna lühikene. Seda laenates selgub, kas see tegelikult lastele sobib ja kas seda on mõtet endale üldse soetada. Näiteks minu laps laenutas „Monopoli“, selgus, et talle väga meeldib ja nii kinkisime selle talle ka jõuludeks.“