FOTOD | Emajõgi tungib Tartus kõnniteele

Ilm Tartus

Heade mõtete linnas on teisipäeval vihmane, sooja on +2-+3 kraadi. Sulailm kestab kolmapäeva pärastlõunani, mil temperatuur korraks päris külmaks langeb: kuni -7 kraadini. See aga ei kesta kaua, juba neljapäeval ja reedel võtavad võimust taas plusskraadid. On suur libeduseoht.