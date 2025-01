Ennelõunal on pilves, pärastlõunal loode poolt alates selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Kohati on udu. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s, pärastlõunal aegamisi nõrgeneb ja pöördub õhtul saarte rannikul loodesse. Õhutemperatuur on 2..6°C.