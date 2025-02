Kust saab nõu ja abi vana maja renoveerija?

Muinsuskaitsealaste ehitiste renoveerimise juures kehtivad mitmed ranged nõuded, millega kultuurimälestist soetades või omades tasub põhjalikult tutvust teha. Abi leiab veebiküljelt www.muinsuskaitseamet.ee ja õige abi juurde juhatab ka vallavalitsuse juures tegutsev ehitusspetsialist, kelle kontakti leiab valla kodulehelt.

Enne renoveerimise alustamist tuleks üle kontrollida, ega majas ole tervisele ohtlikke hallitusseeni. Muidugi on selline kontroll oluline ka enne maja ostmist, kuid mastaapsemalt oma kodule ligi saab ikkagi siis, kui see on juba omandatud.

Vastsed omanikud, kes märkavad pindadel plekke või tuhmunud kohti, muutuvad murelikuks, kuid spetsialist tunneb ka visuaalsel vaatlusel ära erinevaid kahjureid või ka nende puudumist ja teab maja kestvuse suuremaid riske. Selline muretsemine on normaalne ja tasub kohale kutsuda asjatundjad, kes maja üle vaatavad ja edasise tegutsemise kohta nõu annavad.

Eestis on üks juhtivaid majade hallituse- ja seenespetsialiste Kalle Pilt ning tema firma Puleiumi OÜ, samuti saab infot veebilehelt www.majavamm.ee. Abi võib saada mitmel moel – kohapeal spetsialisti nõustamist, aga ka murettekitava kahjuri laboratoorse määramise ja vajadusel tõrjetöödega. Spetsialisti jutt on mõistlik ka salvestada, et mitte vaid mälule lootma jääda.

Eesti Vabaõhumuuseumi juures tegutseb Maa-arhitektuuri Keskus, kus tegutseb spetsialiste igalt alalt ja neid saab kutsuda oma vana maja osas nõu andma. Tuleb vaid kontakti võtta ning oma murede, küsimuste ja kahtluste osas leida õige spetsialist.

Vanad puu- ja kivimajad alluvad üsna omalaadsetele ehituslikele nõuetele ja kaasaegsed ehitusalased lahendused vana maja juures ei sobi. Sellisel hetkel ongi mõistlik loobuda tahtmisest kõike ise teha, vaid abi ning hüva nõu küsida. Seda leiab näiteks ka Maa-arhitektuuri Keskuse https://evm.ee/maaarhitektuur/ ja www.maamaja.eu abil.

Enne renoveerimise alustamist tuleks üle kontrollida, ega majas ole tervisele ohtlikke hallitusseeni.

Sobilikud materjalid