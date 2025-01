Argo Ideon: meie pisikesed argipäeva moraalipaanikad

Vaadakem tõele näkku, üks dräägietendus ETVs ei muuda universumit mingil kombel. See ei too kaasa üleilmset kriisi ega mõjuta ka Eesti elu drastiliselt. On täiesti okei öelda, et kogu see värk ei kõneta, palun räägime nüüd hinnatõusust ja maksudest edasi.