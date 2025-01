Tasub teada: kuidas edukalt rapsi kasvatada?

Rapsipõldude salakaval vaenlane

„Ristõieliste nuuter on haigus, mis võib drastiliselt vähendada saaki ja haiguskindlate sortide kasutamine on tõhus viis nuutri leviku piiramiseks,“ viitab Brand ühele lahendusele, lisades, et uued hübriidsordid on aretatud, et taimed taluks paremini nuutri põhjustatud stressi ja saaks vähendada juurekahjustusi, samuti aitavad need sordid säilitada saagikust.