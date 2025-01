Sündmus, millest ükski taimekasvataja ei tohi kõrvale jääda

Baltic Agro on juba 30 aastat Eesti maaelu edendanud, levitades praktikute kogemust ning uusimaid teadmisi taime- ja loomakasvatuse tehnoloogias. „Põllumeeste jaoks juba traditsiooniliseks saanud talveseminari eesmärk on nagu ikka praeguse parima teadmise põhjal aidata põllumajandusvaldkonnas tegutsejail jõuda tarkade ja kasumlike otsusteni. Meie käest saab põllumajandustarvikuid alates väetistest ja seemnetest kuni põllutöömasinateni, kuid tippteadmisi koondavate talve- ja suveseminaride korraldamine on selgeim märk – me tõesti töötame selle nimel, et Baltic Agro oleks Eesti põllumajandus- ja aiandustootjatele kõige olulisem partner,“ rääkis ettevõtte juht Ants Puusta.