Valdur Mikita: tõenäoliselt peab inimkond juba praegu taandumislahinguid

Kirjanikud isekeskis – Oskar Luts ja Valdur Mikita. „Keel on oluline osa meie identiteedist. Ei maksa eksistentsiaalsetel aegadel keele kallale minna. Keel on meie kodu ja see pakub turvatunnet,“ mõtiskleb Mikita.

FOTO: Anni Õnneleid | Delfi Meedia