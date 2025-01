Hundid on murdnud palju koduloomi, küttimismahtu suurendati

Keskkonnaagentuur tegi 30.12.2024 e-kirjaga Keskkonnaametile ettepaneku seoses hundi küttimis-, vaatlus- ja kahjustusandmetest lisandunud teabega hundi leviku ja arvukuse kohta 2024. aastal tõsta küttimismaht algselt 90 isendilt 121 isendini.

Seejuures tehti ettepanek küttimismahtu suurendada Alam-Pedja, Ida-Harju, Ida-Viru, Järva, Lõuna-Läänemaa, Põlva-Tartu, Pärnu-Viljandi ja Viljandi-Valga ohjamisaladel kokku 31 isendi võrra.

Põhjendusena toodi välja, et mitmel ohjamisalal on liigi arvukus osutunud kõrgemaks kui varasem arvukushinnang ning hundid on mitmel ohjamisalal murdnud mitmeid koduloomi (kasse, koeri, lambaid, veiseid).

„Edasiste kahjustuste vältimiseks on vaja viivitamatult tegutseda,“ seisab Keskkonnaameti korralduses.

Seisuga 10.11.2024 tehtud jäljevaatlustest ning kütitud isendite kohta kogutud andmetest lisandunud info põhjal on Mandri-Eestis tuvastatud vähemalt 29 hundi pesakonna olemasolu käesoleval aastal (sigimishooaja algusest alates).

Keskkonnaagentuuri täiendav soovitus tugineb teadmisel, et 121 isendi küttimisel sellise arvukuse juures jääb alles vähemalt 25 (maksimaalne kõikumine ±5) hundipesakonda, mis on piisavalt turvaline arvestades kehtivas suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevuskavas (edaspidi tegevuskava) toodud arvukuse soovitud vahemikku, milleks on 20-30 hundipesakonda.

Täiendavate isendite ära küttimine (p-s 2.5 nimetatud ohjamisaladel) on vajalik eelkõige põhjusel, et tuleval aastal vähendada hundikahjustuste jätkumist ja tekkimise tõenäosust, eriti võttes arvesse asjaolu, et lisaks Lõuna- ja Kesk-Eestile on suur osa hiljutistest kahjustustest toimunud eelkõige eelmainitud, p-s 2.5 mainitud ohjamisaladele jäävates jahipiirkondades. Eeltoodu valguses peab Keskkonnaamet 03.01.2025 korraldusega määratud küttimismahtude muutmist ja suurendamist põhjendatuks.

