Toomas Hendrik Ilvesest jutustava vastse dokumentaalfilmi „Kikilipsuga mässaja“ üks värvikaim hetk on, kui kohalik proua vaidleb politseinikuga, nõudes ühes kaaslasega pääsu Halliste kirikusse presidendi laulatusele. Bravuurikus ja vahva jutt viivadki sihile. Kes on need kaks kinolinalegi pääsenut?