ILMATEADE | Kevadine soojus taandub – kas talv naaseb?

Täna öösel oli pilvi hõredamalt ja märkimist väärivat sadu ei tulnud. Tuul oli sisemaal nõrk ja andis võimaluse udul tekkida. Rannikul tugevnes põhja- ja kirdetuul. Õhutemperatuur langes 0°C ümbrusse (-2..+2°C). Hommikuks lisandus pilvi ja Saaremaal suurenes vihma võimalus. Päeval pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 1..6, Kagu-Eestis kuni 8°C, pärastlõunal langeb.

Öösel on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1°C.